W skrócie W pożarze nocnego klubu w Goa w Indiach zginęło co najmniej 25 osób, w tym zagraniczni turyści.

Premier stanu i władze zapowiadają śledztwo oraz rekompensaty dla rodzin ofiar.

Po tragicznych wydarzeniach mają zostać przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach.

Tragiczny pożar wybuchł w niedzielę w dyskotece Birch by Romeo Lane w miejscowości Arpora, na północy popularnego wśród turystów stanu Goa w Indiach.

Premier stanu Pramod Sawant potwierdził, że wśród zidentyfikowanych dotychczas ofiar znajdują się obcokrajowcy, choć na razie nie ujawniono ich narodowości.

Jak przekazał polityk, trzy osoby zginęły w wyniku poparzeń, a pozostałe - z powodu uduszenia. Reuters z kolei podał, że wśród ofiar jest co najmniej czterech turystów i 14 pracowników lokalu.

Sawant poinformował, że zarządził dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii i zapowiedział surowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za "ewentualne zaniedbania". Według niego sześć rannych osób jest w stabilnym stanie i otrzymuje pomoc medyczną.

Premier Indii Narendra Modi oświadczył na portalu X, że jego biuro wypłaci rodzinom ofiar odszkodowania w wysokości do 200 tys. rupii, zaś poszkodowanym - 50 tys.

Lokalny polityk rządzącej w Indiach partii BJP, Michael Lobo, cytowany przez "The Times of India", przekazał, że większość ofiar to pracownicy klubu. Zapowiedział też natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach w Goa.

- Turyści zawsze uważali Goa za bardzo bezpieczne miejsce, ale ten pożar kładzie się cieniem na tej opinii - podkreślił.

Do pożaru służby zostały wezwane o godz.12:04 czasu lokalnego - przekazał szef policji stanu w rozmowie z agencją ANI, na którą powołuje się Reuters. Władze informują, że przez całą noc trwała akcja gaśnicza i poszukiwawcza, a wszystkie ciała zostały odnalezione.

Goa to popularny cel podróży nad Morzem Arabskim, odwiedziło go w pierwszej połowie roku około 5,5 mln turystów, w tym 271 tys. z zagranicy - wynika z danych rządowych.

