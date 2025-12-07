Tragiczny pożar dyskoteki w Indiach. Wśród ofiar są turyści

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Co najmniej 25 osób, w tym zagraniczni turyści, zginęło w pożarze nocnego klubu w Goa w Indiach - podają lokalne władze, na które powołuje się Reuters. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć, a przyczyny tragedii w popularnym turystycznym regionie wciąż nie są znane.

Stary, częściowo zniszczony most lub budynek nad rzeką otoczony przez bujną roślinność i odbijający się w spokojnej tafli wody; w tle widoczne zalesione wzgórza.
Indie. Pożar w dyskotece. Wśród ofiar są turyściAFP

W skrócie

  • W pożarze nocnego klubu w Goa w Indiach zginęło co najmniej 25 osób, w tym zagraniczni turyści.
  • Premier stanu i władze zapowiadają śledztwo oraz rekompensaty dla rodzin ofiar.
  • Po tragicznych wydarzeniach mają zostać przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Tragiczny pożar wybuchł w niedzielę w dyskotece Birch by Romeo Lane w miejscowości Arpora, na północy popularnego wśród turystów stanu Goa w Indiach.

Premier stanu Pramod Sawant potwierdził, że wśród zidentyfikowanych dotychczas ofiar znajdują się obcokrajowcy, choć na razie nie ujawniono ich narodowości.

Zobacz również:

Tragiczny wypadek w Indiach. Autobus stanął w płomieniach, są ofiary
Świat

Tragiczny wypadek w Indiach. Autobus stał się pułapką dla pasażerów

Dorota Hilger
Dorota Hilger

    Jak przekazał polityk, trzy osoby zginęły w wyniku poparzeń, a pozostałe - z powodu uduszenia. Reuters z kolei podał, że wśród ofiar jest co najmniej czterech turystów i 14 pracowników lokalu.

    Pożar w dyskotece w Indiach. Turyści wśród ofiar

    Sawant poinformował, że zarządził dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii i zapowiedział surowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za "ewentualne zaniedbania". Według niego sześć rannych osób jest w stabilnym stanie i otrzymuje pomoc medyczną.

    Premier Indii Narendra Modi oświadczył na portalu X, że jego biuro wypłaci rodzinom ofiar odszkodowania w wysokości do 200 tys. rupii, zaś poszkodowanym - 50 tys.

    Zobacz również:

    W szpitalu w Dżajpurze w Indiach doszło do pożaru (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Pożar szpitala w Indiach. Nie żyje sześciu pacjentów

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz

      Lokalny polityk rządzącej w Indiach partii BJP, Michael Lobo, cytowany przez "The Times of India", przekazał, że większość ofiar to pracownicy klubu. Zapowiedział też natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach w Goa.

      - Turyści zawsze uważali Goa za bardzo bezpieczne miejsce, ale ten pożar kładzie się cieniem na tej opinii - podkreślił.

      Turyści w Indiach. Pożar w dyskotece

      Do pożaru służby zostały wezwane o godz.12:04 czasu lokalnego - przekazał szef policji stanu w rozmowie z agencją ANI, na którą powołuje się Reuters. Władze informują, że przez całą noc trwała akcja gaśnicza i poszukiwawcza, a wszystkie ciała zostały odnalezione.

      Goa to popularny cel podróży nad Morzem Arabskim, odwiedziło go w pierwszej połowie roku około 5,5 mln turystów, w tym 271 tys. z zagranicy - wynika z danych rządowych.

      Źródła: Reuters, "The Times of India"

      Zobacz również:

      Podczas wiecu wyborczego zginęło ponad 30 osób
      Świat

      Tragedia podczas wiecu wyborczego. Ponad 30 osób nie żyje

      Paulina Eliza Godlewska
      Paulina Eliza Godlewska
      "Debata polityczna". Leszek Miller o zarzutach dla polityków PiSPolsat News Polityka

      Najnowsze