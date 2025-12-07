Tragiczny pożar dyskoteki w Indiach. Wśród ofiar są turyści
Co najmniej 25 osób, w tym zagraniczni turyści, zginęło w pożarze nocnego klubu w Goa w Indiach - podają lokalne władze, na które powołuje się Reuters. Służby ostrzegają, że bilans ofiar może wzrosnąć, a przyczyny tragedii w popularnym turystycznym regionie wciąż nie są znane.
W skrócie
- W pożarze nocnego klubu w Goa w Indiach zginęło co najmniej 25 osób, w tym zagraniczni turyści.
- Premier stanu i władze zapowiadają śledztwo oraz rekompensaty dla rodzin ofiar.
- Po tragicznych wydarzeniach mają zostać przeprowadzone kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach.
Tragiczny pożar wybuchł w niedzielę w dyskotece Birch by Romeo Lane w miejscowości Arpora, na północy popularnego wśród turystów stanu Goa w Indiach.
Premier stanu Pramod Sawant potwierdził, że wśród zidentyfikowanych dotychczas ofiar znajdują się obcokrajowcy, choć na razie nie ujawniono ich narodowości.
Jak przekazał polityk, trzy osoby zginęły w wyniku poparzeń, a pozostałe - z powodu uduszenia. Reuters z kolei podał, że wśród ofiar jest co najmniej czterech turystów i 14 pracowników lokalu.
Pożar w dyskotece w Indiach. Turyści wśród ofiar
Sawant poinformował, że zarządził dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii i zapowiedział surowe konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za "ewentualne zaniedbania". Według niego sześć rannych osób jest w stabilnym stanie i otrzymuje pomoc medyczną.
Premier Indii Narendra Modi oświadczył na portalu X, że jego biuro wypłaci rodzinom ofiar odszkodowania w wysokości do 200 tys. rupii, zaś poszkodowanym - 50 tys.
Lokalny polityk rządzącej w Indiach partii BJP, Michael Lobo, cytowany przez "The Times of India", przekazał, że większość ofiar to pracownicy klubu. Zapowiedział też natychmiastowe kontrole bezpieczeństwa we wszystkich nocnych lokalach w Goa.
- Turyści zawsze uważali Goa za bardzo bezpieczne miejsce, ale ten pożar kładzie się cieniem na tej opinii - podkreślił.
Turyści w Indiach. Pożar w dyskotece
Do pożaru służby zostały wezwane o godz.12:04 czasu lokalnego - przekazał szef policji stanu w rozmowie z agencją ANI, na którą powołuje się Reuters. Władze informują, że przez całą noc trwała akcja gaśnicza i poszukiwawcza, a wszystkie ciała zostały odnalezione.
Goa to popularny cel podróży nad Morzem Arabskim, odwiedziło go w pierwszej połowie roku około 5,5 mln turystów, w tym 271 tys. z zagranicy - wynika z danych rządowych.
Źródła: Reuters, "The Times of India"