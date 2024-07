- Naród francuski poszukuje suwerennej polityki zagranicznej - powiedział jeden z przedstawicieli rosyjskiego MSZ w nawiązaniu do wyborów parlamentarnych we Francji. Jego słowa zacytowano na oficjalnym profilu resortu w mediach społecznościowych, a wpis opatrzono zdjęciem Marine Le Pen. Wychodzi na to, że Rosja dała jasno do zrozumienia, komu sprzyja przed drugą turą głosowania nad Sekwaną.