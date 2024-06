Wybory we Francji. System dwóch tur

O ile warunek frekwencyjny jest stosunkowo łatwy do osiągnięcia, to zdobycie połowy głosów w danym okręgu już takie proste nie jest. Dlatego rozstrzygnięciem jest druga tura, do której przechodzą wszyscy kandydaci z wynikiem co najmniej 12,5 proc. w okręgu wyborczym.