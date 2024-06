"Nadszedł czas na szeroki, wyraźnie demokratyczno-republikański sojusz na drugą turę " - przekazał prezydent Francji w pisemnym oświadczeniu. To reakcja na sondażowe wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji.

Liderem jest Zjednoczenie Narodowe, które zdobyło 34 proc. głosów . Obóz polityczny Macrona zajął trzecią pozycję z wynikiem ok. 20 proc .

Skrajna prawica wygrywa pierwszą turę. Le Pen chce samodzielnej większości

Z kolei Marine Le Pen oświadczyła, że wzywa Francuzów do zapewnienia "absolutnej większości, by Bardella mógł zostać premierem w ciągu ośmiu dni". Jordan Bardella to formalny lider Zjednoczenia Narodowego, który jest kandydatem formacji na urząd szefa francuskiego rządu.