Tuż po godzinie 10 czasu waszyngtońskiego (17 w Polsce - red.) prezydent Ukrainy pojawił się w Białym Domu , gdzie powitał go Donald Trump. Chwilę później obydwaj przywódcy rozpoczęli rozmowy, w których uczestniczyli także dziennikarze.

W trakcie dyskusji doszło do wielu słownych przepychanek, a w pewnym momencie ostrej kłótni pomiędzy Wołodymyrem Zełenskim , Donaldem Trumpem i siedzącym obok J.D. Vance'm .

Wydarzenia w Waszyngtonie , w rozmowie z Interią, komentował Bartłomiej Małczyk. Absolwent Theresianische Militärakademie, analityk wojskowy Kanału Politycznego jest przekonany, że dzisiejsza rozmowa była częścią planu Donalda Trumpa , który finalnie ma doprowadzić do zakończenia działań wojennych.

- Donald Trump jest przekonany, że nie potrzebuje Wołodymyra Zełenskiego przy stole negocjacyjnym . Traktuje go jako swoje przeciwnika - stwierdził.

- Prezydent Ukrainy wygłasza bardzo konkretne, stanowcze stanowiska, co nie podoba się Trumpowi. Prezydent USA wyobrażał sobie, że swoją twardą postawą wymusi na Kijowie rozmowy z Rosją , a tak się nie stało. To burzy plan Donalda Trumpa, który chciał pokazać, że jest w stanie bardzo szybko i praktycznie bez żadnych kosztów dla Amerykanów, zakończyć wojnę - dodał.

Odnosząc się konkretnie do rozmowy Małczyk zwrócił uwagę, że szczególnie wiceprezydent J.D. Vance zachowywał się w taki sposób, aby wyprowadzić Zełenskiego z równowagi . Finalnie się to udało, dzięki czemu, będzie można przedstawić ukraińskiego przywódcę jako przeciwnika wstrzymania działań wojennych.

- Teraz administracja Trumpa może wysyłać komunikat do świata: "my chcemy, Rosja chce, ale Zełenski robi wszystko, żeby nie doprowadzić do pokoju. Ukraińcy zmieńcie prezydenta, bo z nim nie ma przyszłości". Taki przekaz jeszcze bardziej osłabiłby pozycję Kijowa w dalszych negocjacjach m.in. w kontekście niepodpisanej jeszcze umowy dotyczącej wykorzystywania ukraińskich złóż - podkreślił ekspert.