Biały Dom zamieścił na swojej stronie internetowej oświadczenie, w którym stwierdzono, że "prezydent Donald Trump i wicepezydent J. D. Vance zawsze będą bronić interesów narodu amerykańskiego i tych, którzy szanują pozycję Stanów Zjednoczonych na świecie.

Jak podkreślono, amerykańscy przywódcy "nigdy nie pozwolą, aby naród amerykański był wykorzystywany".

Sprzeczka Trump - Zełenski. Biały Dom dowodzi słuszności słów prezydenta USA

Administracja głowy państwa przytoczyła trzy wypowiedzi Donalda Trumpa i jedną J. D. Vance'a, które padły podczas burzliwej dyskusji z Wołodymyrem Zełenskim. W oświadczeniu powołano się na dane, które mają tłumaczyć zasadność uwag liderów, jakie zostały poczynione w kierunku do prezydenta Ukrainy.

Według Białego Domu słowa Trumpa: "Nie masz kart. Z nami masz te party, ale bez nas nie masz żadnych" potwierdza sondaż przeprowadzony przez pracownię Gallup w listopadzie 2024 roku. Badanie ma potwierdzać, że 52 proc. Ukraińców chce szybkiego zakończenia wojny i uważa, że Kijów powinien "być otwarta na oddanie części terytorium w zamian za pokój".

Urzędnicy wyliczają, że od chwili ogłoszenia stanu wojennego w Ukrainie powołanych do służby w armii nieco ponad milion obywateli (1,160 miliona - red.), a średni wiek żołnierza wynosi 43 lata. "Nawet gdyby Zachód rzeczywiście dostarczył całą obiecaną broń, to 'nie mamy ludzi, żeby jej użyć'" - miał powiedzieć w wywiadzie dla "Time" jeden z bliskich współpracowników Wołodymyra Zełenskiego.

Inny z ludzi zbliżonych do prezydenta Ukrainy miał wyznać w rozmowie z tą samą gazetą, że ukraiński lider "łudzi samego siebie", że wojna jest do wygrania przez Kijów, choć jego zdaniem to niemożliwe. "Ale spróbuj mu to powiedzieć" - dodał w wywiadzie z 2023 roku współpracownik. Biały Dom wspomina również, że żołnierze dezerterują, są źle wyszkoleni i wyczerpani.

Biały Dom. Echa burzliwej dyskusji. Administracja Trumpa wydała oświadczenie

W odniesieniu do słów Trumpa: "Igrasz z III wojną światową" administracja amerykańska twierdzi, że sam Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja w Ukrainie może doprowadzić do globalnego konfliktu, a bez pomocy USA jego kraj już dawno by przegrał. "III wojna światowa mogłaby rozpocząć się w Ukrainie, trwać w Izraelu, a stamtąd przenieść się do Azji i eskalować gdzie indziej" - powiedział w listopadzie 2023 roku w rozmowie z "Time" prezydent Ukrainy.

Biały Dom zacytował również wypowiedź: "Dałem wam jabeliny do zniszczenia tych wszystkich czołgów. Obama dał wam prześcieradła". Biały Dom powołał się przy tym na decyzje z 2017 i 2019 roku, na bazie której Kijów kupił od urzędników Trumpa wyrzutnie javelin. Jednocześnie zaznaczono, że po rozpoczęciu wojny w Donbasie administracja Baracka Obamy przekazała "tylko sprzęt defensywny, w tym koce". Były to dokładnie również "drony rozpoznawcze, sprzęt komunikacyjny, gogle noktowizyjne, kamizelki kuloodporne, leki oraz opancerzone i nieopancerzone karetki pogotowia".

Na koniec wspomniano o wypowiedzi wiceprezydenta J. D. Vance'a: "W październiku pojechałeś (Wołodymyr Zełenski - red.) do Pensylwanii i prowadziłeś kampanię na rzecz opozycji (demokratów - red.)". Na potwierdzenie tych słów Biały Dom przytoczył artykuł gazety "The Hill", który potwierdza wizytę prezydenta Ukrainy w stanie na wschodzie USA odwiedził we wrześniu fabrykę amunicji wraz z demokratycznym senatorem Joshem Shapiro. Administracja Trumpa wspomina, że Zełenski był za to krytykowany - według artykułu płynęła ona ze strony samego Vance'a i innych polityków Partii Republikańskiej.

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!

Spięcie w Białym Domu. Tak wyglądała sprzeczka Zełenskiego z Trumpem i Vancem © 2024 Associated Press