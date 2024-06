Były ambasador o presji na granicy: Wspólna decyzja Łukaszenki i Putina

Granica z Białorusią. Były ambasador o "wspólnej decyzja Łukaszenki i Putina"

- Ten pierwszy chciał zemścić się za to, że Europa nie uznała wyniku sfałszowanych wyborów prezydenckich w 2022 roku. Ten drugi zaś chciał sprawdzić, w jaki sposób NATO zareaguje na kryzys dziejący się na granicy - podkreślił były ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka.

- Dziś wzmożona migracja ma na celu zmusić należących do NATO sąsiadów Białorusi, by coraz więcej środków wydawać na własną obronność i bezpieczeństwo granicy, a coraz mniej na pomoc Ukrainie. Pobudzanie szlaku migracyjnego ma też destabilizować zachodnie społeczeństwa i zniechęcać je do wspierania Ukrainy - ocenił.