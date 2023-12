Podczas przemówienia Kim Dzong Un ostro skrytykował także nastawienie Korei Południowej i stwierdził, że jego kraj musi "dokonać zasadniczej zmiany podejścia do swojego sąsiada z południa".

Korea Północna i Południowa zjednoczone? Kim Dzong Un ma jasny pogląd

- Korea Północna nie będzie już dążyć do pojednania i zjednoczenia się z Koreą Południową - powiedział stanowczo przywódca reżimu. CNN, powołując się na relację państwowej agencji informacyjnej KCNA donosi również, iż Kim stosunki między krajami określił mianem "relacji dwóch wrogich państw, stron w stanie wojny ".

- Wierzę, że to błąd, którego nie możemy już popełniać, by radzić sobie z ludźmi, którzy określają nas jako "głównego wroga" i wypatrują jedynie okazji, by nasz reżim upadł oraz oczekują zjednoczenia przez wchłonięcie - stwierdził Kim Dzong Un.