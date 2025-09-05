W skrócie Zerwanie liny kolejki Gloria w Lizbonie doprowadziło do tragicznego wypadku, w którym zginęło 16 osób, a 24 zostały ranne.

Na 9 godzin przed katastrofą przeprowadzono kontrolę techniczną, która nie wykazała żadnych usterek.

Trwa śledztwo, zarówno policyjne, jak i wewnętrzne firmy Carris, mające na celu wyjaśnienie szczegółowych przyczyn tragedii.

W rozmowie z PAP, proszące o anonimowość osoby mające dostęp do miejsca wypadku przekazały, że potwierdzono zerwanie liny nośnej kolejki. Od środy wieczorem w pobliżu stołecznego Placu Restauradores, gdzie doszło do awarii, trwały czynności w celu ustalanie przyczyn.

Wątpliwości co do bezpośredniej przyczyny tragedii nie ma były przewodniczący Portugalskiej Izby Inżynierów, Carlos Mineiro Alves. Jego zdaniem pękła lina ciągnąca, dzięki której kolejka przemieszczała się.

Kolejka w Lizbonie przeszła kontrolę techniczną tuż przed tragedią

Alves w rozmowie z telewizją SIC zaznaczył jednak, że konieczne będzie przeprowadzenie rzetelnego śledztwa. Ujawnił on, że przeprowadzona na 9 godzin przed wypadkiem kontrola stanu technicznego liny nie wykazała żadnego defektu.

W czwartek wieczorem Pedro de Brito Bogas, szef spółki Carris odpowiedzialnej za miejski transport, w tym m.in. kolejkę linowo-terenową Gloria, zapowiedział uruchomienie wewnętrznego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.

Katastrofa kolejki w Lizbonie

Do tragicznego zdarzenia doszło w środę po 18.00, kiedy kolejka wypadła z szyn, uderzając w jeden z budynków w pobliżu Placu Restauradores. Zginęło 16 osób, a 24 zostały ranne, choć od chwili wypadku w przekazach medialnych pojawiają się różne liczby (niektóre źródło podają informację 22 rannych).

Wśród ofiar śmiertelnych jest obywatel Niemiec, który podróżował kolejką z dzieckiem i jego matką. Kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim, a chłopca uratował policjant, który przybył na miejsce zdarzenia jako jeden z pierwszych.

Mundurowy z wydziału śledczego policji w Lizbonie wyciągnął dziecko spod gruzów i przekazał medykom. Mimo opieki lekarzy, chłopiec nie chciał opuścić policjanta, któremu zawdzięcza życie. Policjantowi zapewniono opiekę psychologiczną.

