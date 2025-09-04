Natalia mieszka około trzech kilometrów od jednej z najpopularniejszych atrakcji w Lizbonie - windy Glorii. To winda nietypowa - jest poruszającą się w górę i w dół po pochyłej ulicy kolejką. Przejażdżka mierzącą 260 metrów trasą trwa 2-3 minuty, a rocznie korzystają z niej miliony turystów. Zabytkowa Gloria to też jedna z najczęściej fotografowanych wind w Lizbonie. Jej charakterystyczny żółty kolor zapada w pamięć i jest symbolem miasta - od wczoraj będzie się jednak kojarzyć światu z ogromną tragedią.

- Byliśmy w centrum miasta, bardzo blisko miejsca wypadku. Nagle zobaczyliśmy, że bardzo dużo pojazdów specjalnych jedzie na sygnale, ale nie wiedzieliśmy, co się dzieje, nikt nie panikował - relacjonuje w rozmowie z Interią Natalia, prowadząca na Instagramie profil "Zajarani życiem", na którym opowiada o Lizbonie.

- Zobaczyłam, że przyjeżdżały pojazdy z odległych dzielnic Lizbony i wtedy pomyśleliśmy, że stało się coś złego. Otworzyłam wiadomości i zobaczyłam zdjęcia i filmy windy Gloria, która leży roztrzaskana na ziemi - kontynuuje Natalia.

Tragedia w Lizbonie. Rośnie liczba ofiar

Do wypadku doszło w środę po godzinie 19.00 polskiego czasu. Rzecznik pogotowia ratunkowego przekazał, że "wagon wykoleił się i rozbił". Władze stolicy Portugalii zdecydowały o tymczasowym zamknięciu czterech tras kolejek. Początkowo mówiono o 15 ofiarach, gdy w czwartek rano rozmawiamy z Natalią, portugalskie służby podają, że ich liczba wzrosła do 17. Zmarli ranni, którzy trafili do szpitala. Wciąż kilkadziesiąt osób jest hospitalizowanych.

Kim są ofiary? Wiadomo, że to głównie obcokrajowcy. - Lokalni mieszkańcy raczej nie korzystali z windy - wskazuje rozmówczyni Interii.

Z relacji Natalii dowiadujemy się, że na ten moment potwierdzono personalnie jedną śmiertelną ofiarę, to 40-letni kierowca pojazdu. - Reszta nie jest jeszcze podana do informacji ze względu na ich rodziny. Jeśli chodzi o poszkodowanych w szpitalu, to na ten moment mówiono o turystach - mówi nam Natalia.

Służby nie podały jeszcze oficjalnej przyczyny tragedii. Telewizja Now przekazała, że jedna z wersji śledztwa ws. katastrofy zakłada przerwanie liny.

Ludzie wyskakiwali przez okna

Według wstępnych ustaleń śledczych kolejka linowo-terenowa Gloria wypadła z szyn, zaczęła zjeżdżać z dużą prędkością, a następnie uderzyła z dużą siłą w budynek. Pojazd uległ całkowitemu zniszczeniu. Przed uderzeniem część osób próbowała się ratować, wyskakując przez okna z pędzącego wagonu.

W akcji ratowniczej brało udział blisko 70 funkcjonariuszy portugalskich służb. Musieli wyciągać ludzi z zakleszczonego wraku.

- Z całej Portugalii przyjechali tu w nocy specjaliści, którzy zajęli się identyfikowaniem ciał osób - relacjonuje Polka mieszkająca w Lizbonie.

Dodaje: - Bardzo mnie to poruszyło, bo to ostatnia rzecz jaką wyobrażałabym sobie, że się stanie z tą kolejką.

Po tragedii zaczęły pojawiać się artykuły, które mówią o wykolejeniu z 2018 roku i złej konserwacji windy. Wtedy jednak nikomu nic się nie stało.

- Prezes firmy przewoźnika twierdzi, że wszystko było dobrze zabezpieczone. Dzisiaj zaczęło się śledztwo w ten sprawie, aby ustalić co było dokładnym powodem - przekazuje Interii Natalia.

W Portugalii ogłoszona została na dziś żałoba narodowa. Żałoba na poziomie miasta Lizbona potrwa trzy dni.

