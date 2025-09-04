Tragedia w Lizbonie. Rośnie liczba ofiar, jest pierwsza identyfikacja

Hamulcowy kolejki linowo-terenowej Gloria, która wykoleiła się w środę w Lizbonie, jest pierwszą zidentyfikowaną ofiarą tragedii. Ustalanie tożsamości pozostałych osób, które zginęły w wypadku, utrudnia fakt, że część z nich to obcokrajowcy. Jak podają portugalskie media, w zdarzeniu zginęło 17 osób, a 23 zostały ranne. W Portugalii ogłoszono dzień żałoby narodowej.

Tragedia w Lizbonie. Rośnie liczba rannych
Tragedia w Lizbonie. Rośnie liczba rannychZED JAMESONAFP

André Jorge Gonçalvesa Marques - hamulcowy zatrudniony przez Carris Company - jest pierwszą z ofiar śmiertelnych środowej tragedii, której tożsamość udało się ustalić - przekazał portal Expresso.

Związek Zawodowy Pracowników Transportu (SITRA) przekazał w mediach społecznościowych kondolencje rodzinie zmarłego pracownika. 

Lizbona. Rośnie liczba ofiar katastrofy kolejki

Według lokalnych mediów bilans ofiar wzrósł do 17 osób. Wcześniej informowano o 15 ofiarach śmiertelnych. Lizbońska policja przekazała w czwartek rano, że liczba rannych wzrosła z 18 do 23. Stan pięciu kolejnych osób określa się jako ciężki, a życie części z nich ma być zagrożone. Wśród ofiar śmiertelnych nie ma dzieci.

    Portugalskie służby pracują nad jak najszybszym zidentyfikowaniem ofiar. Prezes Narodowego Instytutu Medycyny Sądowej, Francisco Corte Real, ogłosił w środę wieczorem, że zespół biegłych medycyny sądowej "pracuje nieustannie". Ich zadanie utrudnia jednak fakt, że wśród zmarłych są obcokrajowcy, w tym obywatel Korei Południowej. Szef lizbońskiej policji przekazał, że działania w tym zakresie powinny zostać zakończone w czwartek rano.

    Z ustaleń polskiego MSZ wynika, że w wypadku śmierci nie poniósł żaden Polak.

    Lizbona. Katastrofa popularnej kolejki. "Jak domek z kart"

    Do tragedii doszło w środę po godz. 18, gdy wagon z nieustalonych przyczyn wypadł z szyn i uderzył w pobliski budynek.

    - Jechał całkowicie bez kontroli, jakby nie działały w nim hamulce. Zaczęliśmy uciekać. Wtedy wagon uderzył w budynek z ogromną siłą i rozpadł się niczym domek z kart - relacjonowała w rozmowie z portugalskimi mediami kobieta, będąca świadkiem wypadku. Inna osoba, obserwująca zdarzenie, przekazała, że wagon miał uderzyć w przechodnia.

    Zderzone dwa tramwaje na wąskiej, krętej ulicy starego miasta, z widocznymi zniszczeniami pojazdów oraz fragmentami porozrzucanych części wokół torów, w tle kolorowe budynki i graffiti na murach.
    Miejsce katastrofy w LizboniePATRICIA DE MELO MOREIRAAFP

    Kolejka linowo-terenowa Gloria, kursująca po lizbońskiej starówce, to popularna atrakcja, która co roku przyciąga uwagę mnóstwa turystów. Po środowej tragedii kursowanie kolejek linowych w Lizbonie zostało tymczasowe zawieszone, by służby mogły sprawdzić stan techniczny pojazdów.

    Portugalia. Żałoba narodowa po tragedii w Lizbonie.

    Europejskie kraje wyrażają solidarność z Portugalią w obliczu katastrofy.

    "Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznym wypadku kolejki Gloria w Lizbonie, do którego doszło wczoraj. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz wyrazy współczucia wszystkim poszkodowanym. Polska solidaryzuje się z narodem portugalskim" - przekazało w czwartek polskie MSZ.

    Kondolencje przekazali m.in. lider hiszpańskiego rządu Pedro Sanchez i premier Włoch Giorgia Meloni. Wypadek poruszył także władze w Luksemburgu, na Łotwie, w Litwie, Rumunii i Czechach.

    Wyrazy współczucia dla wszystkich poszkodowanych i ich rodzin przekazała również szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas.

    W Portugalii ogłoszono dzień żałoby narodowej.

