W skrócie Zidentyfikowano dotąd osiem z szesnastu ofiar tragicznego wypadku kolejki w Lizbonie.

Policja podejrzewa, że wśród pozostałych ofiar mogą być obywatele Kanady, USA, Ukrainy i Niemiec.

W wyniku wypadku kolejki Gloria 16 osób zginęło, 24 zostały ranne.

Prokuratura sprecyzowała, że dotychczas zidentyfikowano pięciu zabitych Portugalczyków, dwóch obywateli Korei Południowej i jednego Szwajcara.

Tymczasem według szefa portugalskiej policji kryminalnej (PJ) Luisa Nevesa wkrótce może być podane pochodzenie innych ofiar. Dodał, że według jego wiedzy wśród prawdopodobnych ofiar śmiertelnych są też dwaj obywatele Kanady, Amerykanin, Ukrainiec oraz Niemiec.

Lizbona. Wypadek kolejki, trwa identyfikacja ofiar

Neves wyjaśnił, że w dalszym ciągu trwają czynności związane z identyfikacją trzech ofiar śmiertelnych.

Wcześniej portal Expresso informował, że pierwszą z ofiar śmiertelnych środowej tragedii, której tożsamość udało się ustalić, jest André Jorge Gonçalvesa Marques - hamulcowy kolejki. Z ustaleń polskiego MSZ wynika, że w wypadku śmierci nie poniósł żaden Polak.

Do wypadku kolejki Gloria, w którym zginęło 16 osób, a 24 odniosły obrażenia, doszło w środę po godz. 18 z nieznanych wciąż przyczyn. Pojazd wypadł z szyn i uderzył w budynek, ulegając całkowitemu zniszczeniu.

W związku z tragedią wadze portugalskiej stolicy zdecydowały o tymczasowym zamknięciu czterech tras kolejek.

