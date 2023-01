Zalecenia z 2011 roku zakładały wypicie maksymalnie 10 drinków tygodniowo dla kobiet i 15 dla mężczyzn.

Nowe wytyczne, oprócz drastycznego zmniejszenia sugerowanych limitów, zakładają także wprowadzenie obowiązkowych etykiet ostrzegawczych dla wszystkich napojów alkoholowych.

- Głównym przesłaniem tychże wytycznych jest myśl, że jakakolwiek ilość alkoholu nie jest dobra dla zdrowia - powiedziała Erin Hobin, naukowiec z Public Health Ontario i członek panelu ekspertów, który opracował wytyczne. - Jeśli już pijesz, mniej znaczy lepiej - dodała.

Prawie 90-stronicowy raport z Kanadyjskiego Centrum ds. Używek i Uzależnień (CCSA) szczegółowo opisuje różne zagrożenia dla zdrowia związane z tym, co wcześniej uważano za niskie spożycie alkoholu.

Dwa drinki tygodniowo to w przeliczeniu ok. 350 g piwa lub ok. 140 g alkoholu 12-procentowego. Każda większa ilość alkoholu, zdaniem Heath Canada, powoduje większe ryzyko zachorowalności m.in. na raka piersi i okrężnicy.

Według rządowych danych, 80 proc. Kanadyjczyków spożywa więcej alkoholu tygodniowo, niż stanowią to nowe wytyczne.

Kanada i Holandia walczą ze spożyciem alkoholu

Nowe zalecenia stawiają Kanadę - obok Holandii - w pozycji lidera kraju, który stara się ograniczyć spożywanie alkoholu. Krajowe wytyczne Australii, opublikowane w 2020 r., zalecają maksymalnie 10 standardowych drinków tygodniowo. Francja sugeruje to samo.

Stany Zjednoczone zalecają nie więcej niż dwa drinki dziennie dla mężczyzn i jeden dla kobiet, podczas gdy Wielka Brytania sugeruje nie więcej niż 14 jednostek alkoholu - około sześciu kieliszków wina lub kufli piwa tygodniowo.



Według Global Drug Survey Kanada nie zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce krajów na świecie pod względem ilości spożywanego alkoholu, plasując się poniżej średniej światowej.

Spożycie alkoholu w Polsce

Dane Banku Światowego z 2018 r. wskazują, że mimo, że w Europie Zachodniej spożycie alkoholu jest wysokie to od kilku lat spada, a w Polsce rośnie.

Polacy w ciągu roku piją ponad 11 litrów czystego alkoholu na głowę, podczas gdy powyżej poziomu 12 litrów zaczyna się proces degradacji społecznej - alarmuje WHO.

Z danych wynika też, że w czołówce europejskich państw, w których pije się najwięcej są Mołdawia, Litwa i Czechy.