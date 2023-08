Rosja. Ramzan Kadyrow zagrożony?

Rosyjski opozycjonista o Kadyrowie: Nikt by go nie bronił

- Gdy byłem deputowanym, rozmawiałem z przedstawicielem z Czeczenii, który powiedział, że jeśli Putin chciałby jutro usunąć Kadyrowa, to nikt by go tam nie bronił. W Czeczeni pojawiła się klasa średnia, a Czeczenia jest zmęczona wojną, Kadyrowem i jego ludźmi. To nieprawda, ze stabilność na Kaukazie utrzymywana jest przez Kadyrowa - powiedział Ditrij Gudkov.