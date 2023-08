Kadyrow żegna Prigożyna: Prosiłem go, aby tego nie robił

Ramzan Kadyrow o Prigożynie: Byliśmy przyjaciółmi

"Byliśmy przyjaciółmi od długiego czasu. Z Jewgienijem Wiktorowiczem często musieliśmy rozwiązywać najtrudniejsze problemy " - stwierdził przywódca Czeczenii. Dodawał, że Prigożyn wyróżniał się "wyjątkową towarzyskością", a do Groznego przyjechał na pierwsze zaproszenie przywódcy Czeczenii.

"Można było z nim porozmawiać na każdy temat i poruszyć każdy problem. Zawsze był gotowy do pomocy i naprawdę pomagał z całego serca . Pomagaliśmy mu także w niektórych kwestiach dotyczących Libii i Afryki. Mieliśmy wiele wspólnego" - stwierdził Kadyrow. W mediach społecznościowych pochwalił się zdjęciem wręczenia mu przez Prigożyna medalu wagnerowców w uznaniu "za szczególne zasługi".

"Prosiłem go, by porzucił ambicje"

Przywódca Czeczenii dodawał, że jego przyjaciel "był ważną osobistością", ale w ostatnim czasie "nie widział pełnego obrazu tego, co dzieje się w kraju".

" Prosiłem go, aby porzucił osobiste ambicje na rzecz spraw najwyższej wagi narodowej . O wszystkim innym można było zadecydować później. Ale taki był Prigożyn, ze swoim żelaznym charakterem i chęcią osiągnięcia celu tu i teraz" - komentował Kadyrow.

Katastrofa dwa miesiące po nieudanym puczu

Do rozbicia samolotu Prigożyna w obwodzie twerskim doszło dokładnie dwa miesiące po tzw. marszu na Moskwę . 24 czerwca w sobotę wagnerowcy, którzy brali dział w działaniach przeciw Ukrainie, zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem i zaczęli przesuwać się w kierunku rosyjskiej stolicy.

Jeszcze tego samego dnia Prigożyn ogłosił przerwanie działań, by "uniknąć rozlewu krwi". Rzekomo do odwrotu miał go przekonać białoruski dyktator Alaksandr Łukaszenka. Po zdarzeniu część członków Grupy Wagnera została przeniesiona na Białoruś.