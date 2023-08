Kadyrow: Potem pójdziemy na te kraje

- Śmieci - mam na myśli przywódców Zachodu. Większość europejskich państw jest rządzonych przez łajdaków, którzy nie mają jakichkolwiek ludzkich uczuć. Dzisiaj jestem pewien na sto procent, że wygramy, skończymy w Ukrainie, a potem pójdziemy na kraje, który obrażały i obrażają święty Koran. Powinni wiedzieć, że nawet jeśli tam nie ma wierzących, my mamy ich tutaj - stwierdził w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych przez Antona Heraszczenkę.