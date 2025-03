Juszczenko przypomniał, że " wymuszanie pokoju jest dobrze znaną rosyjską taktyką , którą Rosjanie zastosowali w Gruzji w 2008 roku". "Konsekwencje są znane i pouczające. Dziś rosyjska propaganda wstrząsa całym światem . Kiedy Kreml mówi, że w Ukrainie panuje dyktatura, to jest to polityczna schizofrenia " - przekonuje.

Wpis Juszczenki to komentarz do zakończonych fiaskiem rozmów Wołodymyra Zełenskiego z Donaldem Trumpem . Prezydent Ukrainy przedwcześnie opuścił w piątek spotkanie w Białym Domu po kłótni z prezydentem USA.

Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że nie doszło do podpisania umowy o minerałach. Odpowiadając na pytania o przyszłość tego porozumienia, służby prasowe Białego Domu kierują do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych, w którym wezwał Zełenskiego do powrotu, "kiedy będzie gotowy na pokój". Odwołana została też konferencja prasowa.

Później w wypowiedzi dla mediów, prezydent USA stwierdził, że "Wołodymyr Zełenski przelicytował" . - Nie możesz ośmielać kogoś, kto nie ma kart (...) On nie ma kart do gry! - stwierdził.

- On musi powiedzieć, że chce pokoju, a nie "Putin to, Putin tamto", same negatywne rzeczy - stwierdził. Trump dodał, że Zełenski "nie jest człowiekiem, który chce pokoju". - To jest człowiek, który chce nas naciągnąć i dalej walczyć - podsumował.