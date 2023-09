"Jesteśmy gotowi oddać życie". Zamieszki na ulicach Erywania

W stolicy Armenii w środę wieczorem przed budynkiem rządowym pojawiły się tysiące protestujących - mieli ze sobą flagi i skandowali "Nikol (Paszinian - red.) - zdrajca" . Doszło także do kolejnych s tarć protestujących z policją.

Jak podał "The Guardian", w trakcie wydarzeń demonstranci rzucali butelkami i kamieniami w funkcjonariuszy , kilka z nich trafiło w okna, wybijając szyby w budynku.

Górski Karabach. Mieszkańcy Armenii: Jesteśmy gotowi oddać życie

W odpowiedzi na działania protestujących funkcjonariusze użyli granatów hukowych . Doszło do zatrzymania kilku osób, ranny został jeden z policjantów.

Górski Karabach a zawieszenie broni. W czwartek rozmowy pokojowe

W środę w Górskim Karabachu doszło do zawieszenia broni . Jak powiadomiło azerbejdżańskie ministerstwo obrony, armeńskie siły zgodziły się złożyć broń , opuścić swoje pozycje i poddać się całkowitemu rozbrojeniu, przekazując sprzęt wojskowy armii Azerbejdżanu. Wskazano, że porozumienie o przerwaniu ognia zostało wypracowane przy wsparciu tzw. sił pokojowych Rosji.

Górski Karabach: Około 200 zabitych, 10 tys. ewakuowanych

Do kolejnego wybuchu waklki na pograniczu Azerbejdżanu z Armenią doszło we wtorek , gdy rząd w Baku ogłosił rozpoczęcie "operacji antyterrorystycznej". Celem działań miało być "wyparcie armeńskich sil zbrojnych, przywrócenie porządku konstytucyjnego i stłumienie prowadzonych na szeroką skalę prowokacji". Od 2010 roku Moskwa jest gwarantem zawieszenia broni w regionie, od tego czasu na miejscu stacjonują jej tzw. siły pokojowe.