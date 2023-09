Bez najmniejszego zawahania opowiada także o tym, co w Apache'ach ceni najbardziej - reakcje żołnierzy, gdy dowiadują się, że lecą do nich właśnie te śmigłowce.

Pierwsze śmigłowce Apache'e trafiły do amerykańskiej armii w 1984 roku . Teraz ma ich ponad 700 , a w marcu tego roku Amerykanie zanotowali, że ich śmigłowce mają ponad pięć milionów godzin nalotu, z czego ponad 1,3 mln to loty wykonywane w warunkach bojowych.

Jedyne takie miejsce na świecie

Przy produkcji jednego śmigłowca, jak szacują przedstawiciele koncernu, w sumie zaangażowanych jest ponad 1000 osób , a długość samych kabli użytych do produkcji jednego Apache'a wynosi 10 km. Każdego miesiąca w Mesie powstaje siedem helikopterów, rocznie około 80. Gdyby trzeba było, to fabryka ma możliwość rozszerzenia produkcji - do około 100 Apache'y rocznie.

W centralnym punkcie hali produkcyjnej wisi amerykańska flaga, a po bokach flagi tych państw, które z Apache'y uczyniły swoje główne śmigłowce uderzeniowe. Widać flagę między innymi: Japonii, Kataru, Wielkiej Brytanii, Holandii, Izraela, Grecji czy Indii. Na świecie w użyciu jest obecnie ponad 1280 śmigłowców Apache . Polska ma być 19. krajem, którego żołnierze zasiądą za sterami tej maszyny. Polska z 96 Apache'ami ma mieć po Stanach Zjednoczonych drugą co do wielkości flotę tych helikopterów szturmowych .

Biało-czerwone Apache'e

Osiem śmigłowców ma trafić do Polski w przyszłym roku. Nie będą to śmigłowce wyprodukowane specjalnie dla polskich sił zbrojnych, ale będą to helikoptery wypożyczone nam przez Stany Zjednoczone. Polskie wojsko używać będzie ich do czasu, aż dostanie własne Apache'e.