96 śmigłowców AH-64E Apache dla Polski. USA zatwierdziły sprzedaż

Minister obrony Mariusz Błaszczak potwierdził doniesienia zza oceanu i przypomniał, że do czasu pozyskania własnych śmigłowców, na USA udostępnią Polsce własne.

"Zgodnie z moimi ustaleniami z sekretarzem obrony L. Austinem, do czasu zakończenia procedur i dostarczenia do Polski zakupionych śmigłowców, armia USA udostępni nam śmigłowce Apache z własnych zasobów" - czytamy.

Mówił o tym Mariusz Błaszczak

- Dlaczego Apache są ważne? Bo świetnie współpracują z Abramsami, bo trafią na wschodnią flankę NATO, do 18. dywizji zmechanizowanej, do 1. brygady lotnictwa wojsk lądowych, by stanowiły wraz z Abramsami zamknięcie bramy brzeskiej" - mówił wówczas szef resortu obrony.