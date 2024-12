Kwestia współpracy energetycznej pomiędzy Węgrami i Rosją była przedmiotem rozmowy Petera Szijjártó z rosyjską propagandową agencją RIA Nowosti. Polityk, odnosząc się do kwestii dywersyfikacji źródeł dostaw ropy i gazu do krajów Unii Europejskiej stwierdził, że z perspektywy władz w Budapeszcie nie jest to potrzebne ze względu na dobrą współpracę z Moskwą.