To był tragiczny weekend w Korei Południowej. Z powodu błyskawicznych powodzi i lawin błotnych zginęło kilkadziesiąt osób. Mówi się o co najmniej 40 ofiarach, jednak bilans może wzrosnąć, ponieważ w wielu miejscach akcja ratunkowa wciąż trwa.

Tragedia w zalanym tunelu

Zabójcze deszcze nie ustają

Według tamtejszych synoptyków to jeszcze nie koniec. Z prognoz wynika, że ulewne deszcze nie przestaną padać co najmniej do środy. Tylko w niedzielę w Korei Północnej odnotowano opady w wysokości niemal 300 mm. Dla porównania: rocznie na terenie kraju odnotowuje się od 1000 do 1800 mm opadów - wynika z danych koreańskich służb meteorologicznych.