Eksplozje na moście Krymskim. Dwie osoby nie żyją

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

Niespokojnie na moście Krymskim. Nad ranem doszło tam do eksplozji, zginęły co najmniej dwie osoby, a ranna jest 14-letnia dziewczyna. Ruch został wstrzymany. Strona rosyjska podała, że zamknięcie przejazdu spowodowane było "sytuacją awaryjną". Rosyjskie media podają, że przeprawa miała zostać zaatakowana dronami z ładunkami wybuchowymi. Natalia Humeniuk, rzeczniczka południowych sił ukraińskich zaznaczyła, że może to być akt prowokacji ze strony Rosji.

Zdjęcie Eksplozje na moście Krymskim. Nie żyją dwie osoby / STRINGER / Reuters / Twitter @nexta_tv /