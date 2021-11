"Nasi polscy bracia, którzy tyle wycierpieli w czasach komunizmu, teraz są oblegani przez sterowanych przez globalistów najeźdźców. Wysyłam im siłę by przetrwali to, co ich czeka".

"Jesteście przykładem do naśladowania. Nie poddawajcie się. Życzymy wam siły".



Relację "minuta po minucie" z tego, co działo się w poniedziałek na granicy polsko-białoruskiej, znajdziesz tutaj .



"Honor i szacunek dla odważnego narodu polskiego, zawsze" - to zaledwie kilka wpisów mieszkańców Hiszpanii. Są też zdjęcia i rysunki. Na przykład polskiej flagi z dorysowanym czerwonym sercem na białym tle i napisem "Wielka Polska".

Wschodnia granica Polski jest jednym z najważniejszych tematów głównych wydań hiszpańskich wiadomości. "Polskie władze mierzą się z białoruską prowokacją" - informowała hiszpańska telewizja publiczna (TVE).

"Rośnie kryzys między Polską a Białorusią, Aleksandr Łukaszenka mści się za nałożone sankcje" - informuje La Sexta - telewizja o zasięgu krajowym. Ubolewa jednak, że gazy łzawiące, które rozpylają polscy pogranicznicy, wdychają dzieci koczujących na granicy migrantów.

"Białoruś eskortuje do granicy z Polską tysiące migrantów" - informowała telewizja Tele 5.

O wydarzeniach w Polsce pisze hiszpańska prasa. Centroprawicowy El Mundo cytuje wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka, który "oskarżył rano Mińsk o próbę sprowokowania poważnego incydentu, najlepiej takiego, w którym są ofiary śmiertelne i użyta jest ostra amunicja". "Białoruś przygotowuje prowokację" - ostrzega gazeta.

Prawicowy dziennik ABC powołuje się na radio Echo Moskwy, które poinformowało, że "władze białoruskie aktywnie wspierają napływ nielegalnych migrantów, którzy mają być wysyłani przez Białoruś do UE".

"Von der Leyen wzywa reżim Łukaszenki do "zaprzestania narażania życia ludzi na niebezpieczeństwo" - informuje centrolewicowy El Pais.

Chęć przyjazdu do Polski i obserwowania wydarzeń na polsko - białoruskiej granicy wyraziły hiszpańskie media. Do przyjazdu szykuje się TV3 - katalońska telewizja publiczna. Inne kanały rozważają wysłanie na wschodnią granicę Unii Europejskiej swoich korespondentów z Berlina.

Ewa Wysocka - dziennikarka Interia Biznes