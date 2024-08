Hamas mianował nowego lidera. Chwilę potem wystrzelono rakiety

Według izraelskich wojskowych i polityków Sinwar miał być zaangażowany w organizację ataku na Izrael z 7 października , co czyni go jednym z najbardziej poszukiwanych bojowników w regionie .

W ubiegłym tygodniu wcześniejszy przywódca organizacji zginął w zamachu. Ismail Hanije wraz ze swoim ochroniarzem został zabity w Teheranie , dokąd przybył, by wziąć udział w zaprzysiężeniu nowego prezydenta Iran u .

Zamach na szefa Hamasu. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie

Dzień przed zamachem na lidera Hamas u doszło do izraelskiego ataku odwetowego na Bejrut , w którym zginął militarny przywódca libańskiej partii i organizacji terrorystycznej Hezbollah - Fuad Szukr . Szukr był odpowiedzialny za wcześniejsze ataki rakietowe na Izrael, w tym ostatni ostrzał kontrolowanych przez Izrael Wzgórz Golan , w którym zginęło 12 osób.

- Dzisiaj w zasadzie już każda ze stron dąży do eskalacji: Izrael, Hamas, Hezbollah , Huti, Iran - ocenił w rozmowie z Interią Michał Wojnarowicz , analityk ds. Izraela z PISM. Jak dodał, bez wygaszenia konfliktu w Strefie Gazy nie uda się uspokoić sytuacji w całym regionie.

- Jest bardzo poważne ryzyko, że Izrael zechce wkroczyć do południowego Liban u, żeby walczyć z Hezbollahem na jego terenie. Tyle że to może podłożyć ogień pod beczkę z prochem, na której dzisiaj siedzą wszyscy na Bliskim Wschodzie - podkreślił ekspert.

Wojna na Bliskim Wschodzie

W izraelskiej kampanii odwetowej w Strefie Gazy do tej pory zginęło co najmniej 39 653 osób. To dane kontrolowanego przez Hamas gazańskiego resortu zdrowia, w których nie uwzględniono liczby członków organizacji.