Z okazji powitania nowego roku Peter Magyar zamieścił na Facebooku filmik, w którym krytykuje rządy Orbana . Polityk zwrócił się w nim bezpośrednio do premiera, podsumowując jego dotychczasowe działania.

- Miał pan 15 lat na naprawienie tego kraju. Miał pan ku temu wszelkie możliwości. Większość dwóch trzecich głosów, miliardy z UE, globalny boom gospodarczy. Ale zamiast naprawić kraj i wprowadzić go na ścieżkę rozwoju, rozkradł go pan, zdegradował, wycisnął do ostatniej kropli, skrajnie podzielił Węgrów - wyliczył, oskarżając szefa rządu w Budapeszcie m.in. o korupcję, nepotyzm i szerzenie kłamstw.