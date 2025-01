Dziennikarz wzywa do "uderzenia w Orbana". Padły słowa o Romanowskim

" Viktor Orban odchodzi 1 stycznia. Nie, nie rezygnuje ze stanowiska premiera Węgier . To byłaby naprawdę dobra wiadomość na początek roku" - pisze dziennikarz Ulrich Laudurner.

Węgry. Orban latał do dyktatorów. "Lubi prowokacje"

"Zamiast zająć się obowiązkami przewodniczącego Rady, Orban wszedł na pokład samolotu, spotkał się z Donaldem Trumpem w jego rezydencji w Mar-a-Lago, z Władimirem Putinem w Moskwie i Xi Jinpingiem w Pekinie. Zachowywał się tak, jakby reprezentował UE i wypowiadał się w jej imieniu. Mówił o 'misji pokojowej'. To była zła mimikra - pisze autor. Dziennikarz przypomniał, że Orban nie ma mandatu, by wypowiadać się na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej, za co był krytykowany. Jednak nie przejmował się tym, ponieważ "lubi prowokacje".