USA. Rosjanka badana przez służby. Miała współpracować z FSB

Nomma Zarubina. Rosjanka na celowniku FBI

- Przez całe spotkanie wpatrywała się w telefon i nie wykazywała żadnego zainteresowania tym, co mówiłem. Ale gdy tylko spotkanie się skończyło, jako pierwsza podbiegła do mnie i poprosiła o selfie - relacjonował Wołkow.

Zarubina rosyjską agentką? Mówi, że odmówiła FSB

Sprawa Zarubiny. Pojawił się interesujący wątek

Wojskowy już rok później poleciał do Stanów Zjednoczonych, gdzie otrzymał otrzymał funkcję szefa rezydentury radzieckiego wywiadu w Waszyngtonie. Urząd pełnił do 1944 roku, kiedy decyzją kontrwywiadu FBI wydalono go do Związku Radzieckiego. Po powrocie działał w NKWD oraz Ministerstwie Bezpieczeństwa Wewnętrznego.