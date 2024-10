Sprzeciwili się reżimowi. Śpią na podłodze, w kocach są pluskwy

Rosja. List dziennikarza z aresztu. "Atmosfera jest przytłaczająca"

"Wrażenie jest takie, jak by przetrzymywali mnie w jakiejś piwnicy. Małe okienko gdzieś na górze. Co jest za oknem - nie widać, widać tylko kawałek nieba za kratą. Cela jest przepełniona. Ja i (jeszcze jeden) chłopak śpimy na podłodze. On żyje tak już od miesiąca" - relacjonował Gabow w liście, który znalazł się w posiadaniu opozycyjnej telewizji Nastojaszczeje Wriemia.