Chodzi o rosyjskiego nielegała, aresztowanego jesienią 2022 roku na Uniwersytecie Polarnym w Tromsoe. Jak podawały wcześniej służby PST, to pierwszy przypadek zatrzymania w Norwegii nielegała , czyli oficera wywiadu, który pod innym nazwiskiem i tożsamością buduje swoją historię życia przez długi czas.

Teraz okazuje się, że mężczyzna przedstawiający się jako Jose Assis Giamarria, to w rzeczywistości Michaił Walerijewicz Mikuszyn. - Przyznał się do swojego nazwiska, ale i tak mieliśmy stosunkowo dobre dowody na jego prawdziwą tożsamość - podkreślił w rozmowie z gazetą "VG" prawnik PST Per Niklas Hafsmoe.