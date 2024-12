Źródło przekazało, że na pokład wniesione zostały "ogromne walizki" oraz laptopy z klawiaturami w językach rosyjskim oraz tureckim . Sprzęt miał służyć do monitoringu ruchu morskiego i lotniczego państw NATO . Podobna aparatura do szpiegowania miała zostać umieszczona również na innym tankowcu z rosyjskiej floty cieni, Swiftsea Rider, pływającym pod banderą Hondurasu .

Finlandia. Nowe informacje ws. Eagle S. Chodzi o sprzęt szpiegowski

Zatrzymanie tankowca Eagle S. W tle uszkodzenie kabla

EstLink2 to kabel do przesyłu energii elektrycznej, będący współwłasnością Fingrid i estońskiego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego Elering. Biegnie z Püssi w Estonii do Porvoo do Anttila.