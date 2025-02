Wcześniej watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, który odwiedził papieża w szpitalu , oświadczył, że głosy o jego ewentualnej rezygnacji to "niepotrzebne spekulacje".

Data konsystorza nie została dotąd ustalona ze względu na chorobę Franciszka i brak dalszych prognoz co do jej przebiegu.

Początkowo zapowiadano, że Franciszek pozostanie w Poliklinice Gemelli co najmniej do 2 marca. Po tych zapowiedziach jego stan pogorszył się i dopiero od dwóch dni lekarze informują o lekkiej poprawie. Wyjaśniali także, że nawet po tym, gdy papież wróci do Watykanu, będzie musiał kontynuować kurację, która nie będzie krótka.