- W Watykanie panuje modlitewne poruszenie, codziennie o godz. 21 na placu świętego Piotra odmawiany jest różaniec, przychodzą tutaj tysiące ludzi, by modlić się o powrót papieża Franciszka do zdrowia. W kościołach narodowych w Rzymie także trwają nabożeństwa o powrót do zdrowia papieża - mówi Interii Michał Kłosowski, watykanista i autor książki "Dekada Franciszka".