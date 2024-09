Liban a pagery Hezbollahu. Trop w Norwegii

Pagery w Libanie. Trop prowadzi do norweskiej firmy

Zgodnie z bułgarskim rejestrem spółek, sprawdzonym przez Reutersa, firma została założona w 2022 roku przez obywatela Norwegii , 39-letniego Rinsona Jose. Jest on obecnie jej jedynym właścicielem. Reuters podjął wielokrotne próby skontaktowania się z nim, były one jednak bezskuteczne.

Izrael o ataku na Hezbollah. "To zaledwie ułamek sił"

Norweska gazeta "Aftenposten", cytowana przez portal "News in English", donosi, że mężczyzna ostatni raz kontaktował się ze swoimi kolegami za pośrednictwem poczty elektronicznej 18 września , czyli dzień po eksplozjach. Jego powrót z USA był zaplanowany na poniedziałek, do dziś jednak nadal nie ma z nim kontaktu. F irma rozważa zgłoszenie Jose na policję jako zaginionego.

Sprawę opisał także "The Jerusalem Post", nie podał jednak żadnych nowych informacji ani nie przedstawił stanowiska Izraela. "The Times of Israel" skomentował za to, że choć detonacja pagerów była "poważnym ciosem, to ofiary stanowiły ułamek sił Hezbollahu, oszacowanych w piątkowym raporcie dla Kongresu USA na 40 000-50 000 bojowników". Jak przytoczył portal, przywódca grupy terrorystycznej, Hassan Nasrallah, powiedział, że liczy ona 100 000 bojowników.