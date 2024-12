Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Ekstremalne mrozy w Skandynawii

Obecnie nawet w chłodnej z reguły północnej Europie da się wyraźnie odczuć, że kończący się rok może być najgorętszy w historii. Widać to było między innymi w słynnej siedzibie Świętego Mikołaja w fińskim Rovaniemi , gdzie śniegu było jak na lekarstwo.

Są jednak takie miejsca na północy Starego Kontynentu , w których sroga zima pokazała, na co ją stać. Ten fragment Europy zmaga się bowiem obecnie z potężnymi mrozami.

Szczególnie duże różnice temperatur notuje się w Norwegii . Tamtejszy instytut meteorologiczny w środę informował o rozpiętości sięgającej prawie 45 stopni: podczas gdy w Sigmundstad było wówczas 9,4 st. C na plusie, to w tym samym czasie w miejscowości Finnmark było -35,2.

W czwartek mróz w Finnmark był jeszcze większy i sięgnął -37,7 st. C, więc wyraźnie zbliżył się do bariery -40 stopni Celsjusza. Jednocześnie na południu Norwegii znów różnica była znacząca i w najcieplejszym Tafjord było 13,4 st. C powyżej zera.