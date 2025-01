Atak zimy w kolebce demokracji. Z autobusów ewakuowano pasażerów

Intensywne opady śniegu utrzymują się od wielu godzin szczególnie w zachodniej, środkowej i północnej Grecji. Zima powoli zacznie odpuszczać w środę, jednak do tego czasu Grecy będą się wciąż zmaga z ulewami i silnym wiatrem.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Zima atakuje Grecję

We wtorek lepiej nie będzie

Jak prognozują greccy synoptycy, z opadami śniegu, deszczu i burzami , mieszkańcy wielu regionów kraju będą się zmagać do wtorku włącznie.

Cały czas będzie też mocno wiać. We wtorek i środę na Morzu Egejskim specjaliści spodziewają się sztormu o sile do 9 stopni w skali Beauforta. Z kolei na Morzu Jońskim w porywach trzeba się liczyć z 7 do 8 stopni w skali Beauforta. Wiatr ma stopniowo słabnąć w środę po południu.