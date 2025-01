Prawdziwe śnieżyce na północy

Opadom śniegu na północy mogą też miejscami towarzyszyć burze, ale też silny wiatr, osiągający w porywach do 75 km/h. Z tego powodu mogą powstawać zamiecie śnieżne, prze co lokalnie widzialność może być ograniczona do zaledwie 100 metrów. Możliwe też będą mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.