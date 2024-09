Na jaw wychodzą nowe informacje na temat śmierci Aleksieja Nawalnego. Media dotarły do setek stron dokumentów, z których wynika, że rosyjskie władze konsekwentnie usuwały odniesienia do objawów, na które cierpiał opozycjonista, a które nie pasowały do wersji o naturalnej przyczynie zgonu. Po przeanalizowaniu materiałów przez ekspertów medycznych okazało się, że były ku temu zrozumiałe powody. Lekarze zgodnie twierdzą, że istnieją jednoznaczne dowody na otrucie Nawalnego.