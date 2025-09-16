Pogoda użyła "ciężkiej artylerii" w Rosji. Pierwsza taka burza w sezonie

Jakub Wojciechowski

Zima chce wejść do Rosji. Niedawno zanotowano tam pierwsze w zbliżającym się sezonie jesienno-zimowym opady śniegu, a teraz pojawiła się pierwsza śnieżyca. Burza śnieżna nawiedziła część Jakucji. W jej trakcie odczuwalna temperatura wynosiła kilkanaście stopni poniżej zera.

W Jakucji zanotowano pierwsze opady śniegu, a potem również pierwszą śnieżycę. Miejscami temperatura odczuwalna sięgała -15 st. C
W Jakucji zanotowano pierwsze opady śniegu, a potem również pierwszą śnieżycę. Miejscami temperatura odczuwalna sięgała -15 st. CSvetlana Sibiryakova/Wikimedia Commons/Gismeteo/Telegrammateriał zewnętrzny

Pierwsze po wiosennej i letniej przerwie opady śniegu miały miejsce w poniedziałek na Syberii, w arktycznej części Jakucji. Miejscami pojawiła się tam szczątkowa pokrywa śnieżna, a w nocy przy gruncie temperatura może spadać do -7, a lokalnie do -12 stopni Celsjusza.

Pogoda wytoczyła "ciężką artylerię"

Pierwsze opady śniegu zanotowano we wsi Vanavara i w Norylsku w rejonie Krasnojarska oraz w republice Tuwy - poinformowała rosyjska służba pogodowa Gismeteo.

Ogród warzywny z widocznymi rzędami roślin i kwiatów, lekko przykryty przymrozkiem lub śniegiem, jesienne drzewa w tle; poniżej drewniane ogrodzenie z kolorowymi deskami, na ziemi widoczne białe ślady po śniegu oraz stos drewnianych desek przysypanych ...
Pierwsze opady śniegu w tym sezonie w Rosji zanotowano w JakucjiGismeteo/Telegrammateriał zewnętrzny

"Sytuacja synoptyczna sprzyja dalszemu nadejściu zimy. Teraz [pogoda] użyła "ciężkiej artylerii". W nocy i nad ranem 16 września pierwsza burza śnieżna została zaobserwowana w rejonach oleneckim i mirnińskim w Jakucji" - napisał Gismeteo w komunikacie.

Według synoptyków doszło tam do zamieci śnieżnej. Ma ona miejsce wtedy, kiedy leżący na ziemi śnieg porywany jest przez wiatr na wysokość co najmniej 30 centymetrów.

Temperatura wynosiła wówczas -2 i -5 stopni, a zmierzone porywy wiatru osiągały 15 metrów na sekundę. Z powodu tych podmuchów temperatura odczuwalna była znacznie niższa i wynosiła -11 i -15 stopni Celsjusza.

    W Rosji to kolejna oznaka zbliżającego się ochłodzenia. Zimno zrobiło się również w stolicy kraju.

    Moskwa na minusie

    W nocy z soboty na niedzielę w obwodzie moskiewskim miała miejsce najchłodniejsza noc od początku września. Stacja meteorologiczna zamontowano na osiedlu Cherusti, uznawana za moskiewski "biegun zimna" zanotowała temperaturę nieco poniżej zera - było tam -0,8 st. C.

    Pomimo chłodniejszego epizodu rosyjscy synoptycy oceniają, że w najbliższych dniach temperatura w większości kraju w nocy wyniesie od 6 do 13 stopni powyżej zera, a w chłodniejszych rejonach około 5 stopni. Nie dotyczy to regionów polarnych, gdzie temperatury są znacznie niższe.

    Źródło: Gismeteo.ru

