Pierwsze po wiosennej i letniej przerwie opady śniegu miały miejsce w poniedziałek na Syberii, w arktycznej części Jakucji. Miejscami pojawiła się tam szczątkowa pokrywa śnieżna, a w nocy przy gruncie temperatura może spadać do -7, a lokalnie do -12 stopni Celsjusza.

Pogoda wytoczyła "ciężką artylerię"

Pierwsze opady śniegu zanotowano we wsi Vanavara i w Norylsku w rejonie Krasnojarska oraz w republice Tuwy - poinformowała rosyjska służba pogodowa Gismeteo.

Pierwsze opady śniegu w tym sezonie w Rosji zanotowano w Jakucji Gismeteo/Telegram materiał zewnętrzny

"Sytuacja synoptyczna sprzyja dalszemu nadejściu zimy. Teraz [pogoda] użyła "ciężkiej artylerii". W nocy i nad ranem 16 września pierwsza burza śnieżna została zaobserwowana w rejonach oleneckim i mirnińskim w Jakucji" - napisał Gismeteo w komunikacie.

Według synoptyków doszło tam do zamieci śnieżnej. Ma ona miejsce wtedy, kiedy leżący na ziemi śnieg porywany jest przez wiatr na wysokość co najmniej 30 centymetrów.

Temperatura wynosiła wówczas -2 i -5 stopni, a zmierzone porywy wiatru osiągały 15 metrów na sekundę. Z powodu tych podmuchów temperatura odczuwalna była znacznie niższa i wynosiła -11 i -15 stopni Celsjusza.

W Rosji to kolejna oznaka zbliżającego się ochłodzenia. Zimno zrobiło się również w stolicy kraju.

Moskwa na minusie

W nocy z soboty na niedzielę w obwodzie moskiewskim miała miejsce najchłodniejsza noc od początku września. Stacja meteorologiczna zamontowano na osiedlu Cherusti, uznawana za moskiewski "biegun zimna" zanotowała temperaturę nieco poniżej zera - było tam -0,8 st. C.

Pomimo chłodniejszego epizodu rosyjscy synoptycy oceniają, że w najbliższych dniach temperatura w większości kraju w nocy wyniesie od 6 do 13 stopni powyżej zera, a w chłodniejszych rejonach około 5 stopni. Nie dotyczy to regionów polarnych, gdzie temperatury są znacznie niższe.

Źródło: Gismeteo.ru

