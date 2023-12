Mróz i śnieżyce w Rosji

Stolica regionu, Jakuck, uważana jest za najzimniejsze duże miasto świata. W styczniu 2023 roku zanotowano tu -62,7 st. C, co było najniższą temperaturą od dwóch dekad. W poniedziałek rano w tym mieście, według państwowego Centrum Hydrometeorologicznego Rosji, panowała temperatura -43.3 st. C. Według prognoz w Jakucku do czwartku termometry będą pokazywać -42 st. C.W niedzielę w kilku miejscach Jakucji mróz przekraczał barierę -50 st. C. Prawie cały region znajduje się na obszarze wiecznej zmarzliny. Sam Jakuck położony jest około 5 tysięcy kilometrów od Rosji. Jednak w weekend również stolica kraju doświadczyła uderzenia zimy.