W regionach położonych na wybrzeżu Adriatyku lub w jego pobliżu, m.in. okolicach miast Rijeka, Split, Knin i Dubrownik, ogłoszono najwyższy alert pogodowy i wezwano do szczególnej ostrożności zwłaszcza opiekunów najmłodszych dzieci i osoby starsze.

Chorwacja. Fala upałów, tropikalne noce

Władze Chorwacji wezwały do unikania dużego wysiłku fizycznego i długotrwałego przebywania na świeżym powietrzu w cieplejszych porach dnia. "Należy pamiętać o regularnym nawadnianiu, lekkiej diecie i ochronie przed promieniami słonecznymi" - dodał DHMZ.

Włochy. Fala upałów na Półwyspie Apenińskim

Ekstremalne upały - o czym informowaliśmy - dotyczą również Półwyspu Apenińskiego. W sycylijskim Palermo termometry pokazują obecnie do 34 stopni w cieniu . Niewiele chłodniej jest w kontynentalnej części Włoch.

Fala ekstremalnych upałów prędko nie odpuści. Specjaliści prognozują, że niebezpieczny gorąc może się utrzymać we Włoszech co najmniej do połowy sierpnia.