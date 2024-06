Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, a także chorwacka Dalmacja były w piątek pozbawione dostępu do prądu. Wstępnie za przyczynę uznano awarię systemu przesłu energii elektrycznej. Zagraniczne media podają, że do awarii doszło "w najgorszym momencie", gdy na zewnątrz było 40 st. C.