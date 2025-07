Tayfun Block-4 został po raz pierwszy zaprezentowany w trakcie targów zbrojeniowych IDEF 2025 w Stambule. Jak wyjaśniono, to najnowsza rakieta hipersoniczna, która trafia na wyposażenie tamtejszej armii. Pocisk waży ponad 7 ton, ma około 10 metrów długości i średnicę 938 mm .

Według producenta broń może mieć zasięg do 3000 km. Porusza się z prędkością blisko 6 tys. km/h, a jej dokładność to około 5 metrów. Pocisk wyposażony jest w wielofunkcyjną głowicę, która zdolna jest do niszczenia m.in. stanowisk dowodzenia, hangarów wojskowych, a także obrony przeciwlotniczej.