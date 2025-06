Siły Zbrojne Ukrainy powróciły do wykorzystywania w swoich atakach dronów Bayraktar TB2 , który zostały odstawione "na półkę" po modernizacji rosyjskich systemów obrony powietrznej i walki elektronicznej.

Bayraktar TB2 uderzył w rosyjską łódź wojskową w strefie rzecznej w obwodzie chersońskim . Jak podaje agencja Unian, to pierwsze takie działania w ostatnich miesiącach.

Serwis Euromaidanpress wskazuje, że skuteczny atak drona może być pewnym dowodem na to, że Ukraińskie Siły Zbrojne odnalazły luki w rosyjskiej obronie powietrznej na południu kraju .

Bayraktar TB2 to dron szturmowy, wykorzystywany m.in. w konfliktach zbrojnych w Ukrainie, Syrii, Libii, czy Górskim Karabachu. Jest zdolny do przenoszenia broni kierowanej, a jego zasięg czasowy wynosi nawet do 27 godzin.