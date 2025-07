Decydujący wpływ miało mieć przedstawienie rosyjskiej rakiety "Oresznik" , która zdaniem wojskowych jest w stanie dotrzeć do dowolnego celu w Europie, co spowodowało strach w krajach Zachodu.

- Rosyjska przełomowa broń "Oresznik" ze względu na swoją niszczycielską siłę nie pozwala agresywnemu Zachodowi spać w nocy , chociaż używamy jej do obrony i w wyjątkowych przypadkach - stwierdził.

Rosja. Polityk o "argumentach" zmuszających do pokoju

Zdaniem Michaiła Szeremeta rakiety "Oresznik" należy traktować jako część "niejądrowych argumentów, które zmuszą każdego agresywnego militarystę do pokoju ".

- Dlatego w interesie Zachodu leży przejście od bezsenności i wściekłego zgrzytania zębami do cywilizowanego, pokojowego współistnienia, które uwzględnia interesy obu stron - podkreślił.

- NATO boi się Oresznika i słusznie . To już krok w stronę porozumienia pokojowego (…) Wcześniej NATO uważało, że nie uderzymy w Europę. Chęć kanclerza Niemiec Friedricha Merza zainstalowania (w Ukrainie - red.) rakiet Taurus o zasięgu 2500 km zmienia już cały obraz w Europie . I tutaj nie zamierzamy się w niczym ograniczać, jeśli chodzi o bezpieczeństwa naszego kraju - przekonywał.

Oresznik to rosyjska hipersoniczna rakieta balistyczna będąca częścią nowoczesnego arsenału strategicznego Federacji Rosyjskiej. Jest to system uzbrojenia opracowany w ramach programu rozwoju broni hipersonicznej, zdolny do przenoszenia głowic jądrowych i konwencjonalnych.