Pogoda podniosła poziom wody w rzekach

W miejscowości Žalec rzeka Ložnica wystąpiła z brzegów i zalała drogi, a także kilka budynków mieszkalnych oraz jeden przemysłowy. W niektórych gminach w dolinie Savinja nie ma wody pitnej i mieszkańcy zmuszeni są do jej przegotowywania.

W regionie Goriška Brda w południowo-zachodniej Słowenii przepływająca przez miejscowość Neblo rzeka w ciągu zaledwie kilku godzin gwałtownie wezbrała . Na poniższym nagraniu z monitoringu przemysłowego widać, jak masa wody zalewa znajdujący się wyżej most:

Przez dłuższy czas przeprawa była niezdatna do użytku. Potężne ulewy doprowadziły też do zamknięcia kilku dróg w innych regionach kraju. Kierowcom w wielu miejscach doradza się ostrożność, ponieważ drogi wciąż są śliskie.

Choć ulewy w Słowenii wciąż trwają, miejscowe służby meteorologiczne (Arso) informują, że w piątek ulewy nie będą już tak intensywne i stopniowo osłabną. To pozwala mieć nadzieję, że nie dojdzie do powtórki z dramatycznej powodzi, która nawiedziła ten kraj niemal dokładnie rok temu.

Powódź sprzed roku raczej się nie powtórzy

W sierpniu 2023 roku Słowenia , ale też sąsiednia Austria oraz Chorwacja doświadczyły potężnych ulew , które doprowadziły do powodzi . Najgorsza sytuacja panowała w rejonie Alp Julijskich, gdzie w ciągu 48 godzin miejscami spadło 275 litrów wody na metr kwadratowy.

Na szczęście wiele wskazuje na to, że obecnie, wraz ze słabnącymi opadami i spływem wód sytuacja w Słowenii powoli będzie wracać do normy i do powtórki tragicznej powodzi raczej nie dojdzie.