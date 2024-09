Strażacy ruszyli do walki z żywiołem. Niespokojna noc na Dolnym Śląsku

Według informacji podanych przez rzecznika prasowego Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do tej pory strażacy interweniowali na terenie województwa dolnośląskiego ponad 40 razy. - Do tej pory strażacy interweniowali 42 razy , w tym 10 razy w powiecie kłodzkim. Mowa tutaj o interwencjach, które zdarzyły się od czasu ogłoszenie zagrożenia 3. stopnia - powiedział asp. Wojciech Walens w rozmowie z Interią.

- Jesteśmy przygotowani , od wczoraj nic się nie zmieniło, wciąż jesteśmy w najwyższej gotowości do podjęcia działań - zapewnił rzecznik.

Pogoda. Niż genueński. Ponad 40 interwencji strażaków. Powołano sztab kryzysowy

W związku z zapowiadanymi intensywnymi opadami, które mają utrzymać się na Dolnym Śląsku do poniedziałku, w wielu gminach, powiatach i miastach powołano sztaby kryzysowe . W piątek w odprawie służb w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkie weźmie udział premier Donald Tusk .

Według komunikatu IMGW w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim od czwartku do niedzieli prognozowana jest suma opadów sięgająca nawet 150 l/mkw. Ostrzeżenie przed intensywnymi opadami najwyższego - 3. stopnia - obowiązuje na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego .

Pogoda. Niż genueński. Trudna sytuacja na Dolnym Śląsku. IMGW wydał alerty

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń poinformował w czwartek, że najintensywniejszy opad prognozowany jest we wschodniej części przedgórza sudeckiego, a więc w Kotlinie Kłodzkiej.

Obejmuje ono zlewnie: Kwisy górnej, Izery, Bobra, Kaczawy, Odry od ujścia Widawy do Ścinawy oraz od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej, Strzegomki, Skory (górnej), Bystrzycy, Ślęzy, Oławy, Nysy Szalonej, Nysy Kłodzkiej, Orlicy, Osobłogi, Straduni, Klikawy, Psiny, Opawy i Małej Panwi. Alert obowiązuje od godz. 14 w czwartek, 12 września, do godz. 11, w poniedziałek, 16 września.