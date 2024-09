Woda z publicznego wodociągu w Szydłowcu nie nadaje się do spożycia - poinformował w środę sanepid. Jak wskazano, wykryto w niej bakterie paciorkowca, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Kranówka w tym rejonie może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych - i tak do odwołania.