Zaczyna się. Boris dociera do Polski. Miejscami nawalne opady

Jak informuje IMGW, nad północnymi Włochami doszło do rozwoju ośrodka niskiego ciśnienia, którego centrum znajduje nad Niziną Padańską. W kolejnych godzinach niż będzie przemieszczał się na północ, przez rejon wschodnich Alp oraz Karpat, a w drugiej części nocy z piątku na sobotę dotrze do południowo-wschodniej części Polski, stopniowo się pogłębiając. Dalsza wędrówka niżu zostanie zablokowana przez rozległy wyż znad Rosji. Dodatkowo nad północno-zachodnią częścią Francji rozbuduje się kolejny ośrodek wysokiego ciśnienia, który doprowadzi do zwiększenia się gradientu barycznego nad południowo-zachodnią częścią Polski. Sytuacja przyczyni się do wystąpienia silnego wiatru z kierunków północnych oraz napływu ciepłej i wilgotnej masy powietrznej nad obszar kraju.

Pogoda. Niż genueński. Deszczowy piątek

W piątek na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i w Małopolsce oraz północnym wschodzie przelotne opady deszczu; na Suwalszczyźnie burze. Na zachodzie i w centrum zachmurzenie całkowite z opadami deszczu. Na zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym, a na południu kraju silnym. W Karkonoszach opady śniegu z deszczem i śniegu, przejściowy przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm, punktowo możliwy o 20 cm.

Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 50 mm, opolskim do 50 mm, śląskim do 30 mm, wielkopolskim do 20 mm, lubuskim do 20 mm, w małopolskim do 20 mm. Rano miejscami na wschodzie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna w zachodniej połowie kraju od 10 do 16 st. C, na pozostałym obszarze od 17 w centrum do 26 st. C na Podlasiu; chłodniej w rejonach podgórskich Sudetów od 6 do 8 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, w zachodniej połowie kraju w porywach do 55 km/h, północno-zachodni, a na wschodzie północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów dalsze nasilenie wiatru od 50 km/h do 80 km/h, w porywach około 140 km/h. W Tatrach porywy do 60 km/h.

Pogoda. Niż genueński. IMGW: Miejscami nawalne opady!

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie będzie duże i całkowite, na wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu i zachodzie okresami o natężeniu silnym, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie przejściowo nawalnym! Największe sumy opadów prognozowane są w województwie dolnośląskim do 90 mm, opolskim do 80 mm, śląskim do 60 mm, małopolskim do 60 mm, podkarpackim do 35 mm, wielkopolskim i łódzkim do 20 mm. Wysoko w Sudetach opady deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz. Temperatura minimalna od 8 st. C w kotlinach sudeckich, ok. 11 st. C w centrum, do 17 st. C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 70 km/h, północny, na wschodzie kraju umiarkowany, północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 160 km/h.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite, na północnym wschodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, na południu okresami o natężeniu silnym na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce przejściowo nawalnym! Na wschodzie kraju miejscami burze. Największe sumy opadów prognozowane są w województwie śląskim i małopolskim - do 60 mm, opolskim i podkarpackim do 50 mm, dolnośląskim i świętokrzyskim do 40 mm, łódzkim do 35 mm, w lubelskim do 30 mm. Temperatura maksymalna od 11 st. C w kotlinach sudeckich, około 18 st. C w centrum, do 26 st. C na Podlasiu. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h, na Przedgórzu Sudeckim i w burzach do 70 km/h, północny, na wschodzie kraju północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 160 km/h.

Pogoda. Niż genueński nad polską. Opady będą coraz silniejsze

W związku z obecnością centrum ośrodka niskiego ciśnienia na południu kraju, w okresie od północy z czwartku na piątek do poniedziałku wyliczenia modeli numerycznych wskazują na duże sumy opadów atmosferycznych na południu Polski. Scenariusze wskazywane przez wyżej wymienione modele obejmują wystąpienie maksymalnych sum opadów od 250 do 400 mm w zlewni Nysy Kłodzkiej, a w zlewni Małej Wisły od 200 do 300 mm. Na obszarach woj. lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego prognozowane jest wystąpienie sum opadów nieprzekraczających 80 mm.



Analiza wyników wybranych modeli numerycznych wykorzystywanych w IMGW-PIB wskazuje, że w piątek z upływem dnia opady będą stopniowo się intensyfikować, osiągając największe sumy w woj. dolnośląskim i opolskim, gdzie spadnie 60-70 mm w ciągu doby. Strefa opadów o mniejszej intensywności rozciągać się będzie aż do północnych krańców Polski, gdzie sumy z reguły nie będą przekraczać 20 mm. W godzinach wieczornych modele wskazują na możliwość występowania wiatru w porywach do 50 km/h na południowym zachodzie kraju.

