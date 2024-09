"Najbogatsze miasto emerytów w USA" zagrożone. Z powodu postępujących osuwisk w Rancho Palos Verdes w Kalifornii odcięto prąd i gaz w ponad 240 domach. Miejscowe władze we wtorek ogłosiły stan wyjątkowy, a mieszkańcom zaleca się ograniczanie zużycia wody. Funkcjonariusze biura szeryfa z pomocą dronów pilnują, by nikt nie okradł opuszczonych nieruchomości. Wszystko to dzieje się w mieście, w którym średnie zarobki na gospodarstwo domowe przekraczają 160 tys. dolarów rocznie.